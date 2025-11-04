ڈراموں میں اداکاراؤں کیساتھ رومانس؛ عائزہ خان نے دانش تیمور کی کلاس لے لی

ڈراما انڈسٹری کی مقبول ترین جوڑی عائزہ خان اور دانش تیمور کے درمیان ہونے والے دلچسپ اور پُرمزاح مکالمے نے مداحوں کے دل جیت لیے۔
عائزہ اور دانش دونوں ہی اپنی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر تواتر سے اپ لوڈ کرتے رہتے ہیں جس پر مداح بھی مزے مزے کے کمنٹس کرنے سے باز نہیں آتے۔
ایسی ہی ایک ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو رہی ہے جو شگاگو کی ایک تقریب کی ہے اور جس میں یہ خوبصورت جوڑی مداحوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔
اس دوران عائزہ خان نے شرارتی لہجے میں دانش تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈراموں میں اپنی ہیروئنز کے ساتھ خوب رومانس کرتے ہیں۔
عائزہ نے دانش سے آئی لو یو کہنے کی فرمائش کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں سب کے سامنے مجھ سے پیار کا اظہار کریں جیسے آن اسکرین کرتے ہیں۔
عائزہ خان نے تقریب کے شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب نے بھی دانش کو ٹی وی پر رومانس کرتے دیکھا ہوگا جس پر سب نے ہاں میں جواب دیا۔
اداکارہ نے اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا کہ اب مجھے سب کے سامنے آئی لو یو بولیں جس پر دانش تیمور شرمانے لگے۔
دانش تیمور نے مداحوں سے کہا کہ عائزہ میری بیوی ہیں اور گھر پر ان سے ہر وقت ہی پیار کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔
جس پر عائزہ نے برجستہ جواب دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ اداکاری بھی کی ہے اس لیے ساتھی اداکار کے طور پر ابھی پیار کا اظہار کریں۔
دانش تیمور نے عائزہ کی بات ٹالنے کی کوشش کی تو اداکارہ نے مداحوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ دیکھا آپ سب نے کہ کیسے دانش ہم سب کو گھما رہے ہیں۔
دانش تیمور یہ الزام برداشت نہ کر پائے اور فوراً کہا کہ آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہاں اپنی بیگم کو ’آئی لو یو‘ کہوں؟
جس پر تقریب کے شرکا نے مثبت میں جواب دیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ دانش نے کہا کہ آپ لوگوں کو اتنا خوش اور پُرجوش دیکھ کر لگ رہا ہے آپ لوگ میری دوبارہ شادی کروا رہے ہیں۔
عائزہ خان شاید اسی موقع کی تاک میں تھی فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یا ویسے بھی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے۔
جس پر دانش تیمور نے اختلاف کی جسارت کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں محبت ’آئی لو یو‘ کہنے سے نہیں بڑھتی بلکہ دل میں ہو تو خود بخود بڑھتی رہتی ہے۔