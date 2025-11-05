نیو کراچی میں جیولری شاپ پر ڈکیتی، فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی

مسلح ملزمان واردات کے دوران طلائی زیورات لوٹ کرفرار ہوگئے

اسٹاف رپورٹر November 05, 2025
کراچی:

نیو کراچی باڑا مارکیٹ میں جیولری شاپ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر مسلح ملزمان کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوگئے۔

خواجہ اجمیر نگری تھانے کے علاقے نیو کراچی سیکٹر فائیو سی فور باڑا مارکیٹ بسم اللہ جیولری شاپ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوگئے جبکہ مسلح ملزمان واردات کے دوران طلائی زیورات لوٹ کرفرار ہوگئے۔

زخمی ہونے والے سیکیورٹی گارڈز کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انکی شناخت غلام یاسین اور عبدالکریم کے ناموں سے کی گئی، واردات کی اطلاع ملنے پر ایس ایس پی سینٹرل سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پرپہنچ گئی۔

ایس ایچ او خواجہ اجمیرنگری سرفرازراجپوت نے بتایا کہ واردات میں ملوث ملزمان کی تعداد 4 تھی اور وہ 2 موٹر سائیکلوں پرسوارتھے، سیکیورٹی گارڈز ٹانگ میں گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

 مسلح ملزمان کی جانب سے لوٹے گئے طلائی زیورات کی مالیت کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، پولیس نے جائے واردات سے شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کردی۔
