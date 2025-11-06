27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کیلیے پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد

مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی حمایت کردی ہے، اسد قیصر

نامزد اپوزیشن لیڈر محمد خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس بھی وفد میں شامل ہیں

ویب ڈیسک November 06, 2025
(فوٹو: فائل)

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بنانے کی حمایت کردی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا وفد چجے یو آئی سربراہ کی رہائش گاہ اسلام آباد پہنچا۔

پی ٹی آئی کے وفد میں نامزد اپوزیشن لیڈر برائے قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی، اسد قیصر اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی شامل تھے۔

پی ٹی آئی اور جے یو آئی رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں 27 ویں آئینی ترمیم سے متعلق گفتگو کی گئی۔

اپوزیشن رہنماوں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو

پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کرنے کی حمایت کی ہے، اب محمود خان کی تقرری کا نوٹی فکیشن جلد جاری ہونا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ 27 ویں آئینی ترمیم سے متعلق دیکھیں گے، اپوزیشن ایوان میں اکھٹی ہو گی، جو حکمت عملی  ہوگی و متفقہ ہوگی۔ اسد قیصر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے کھانے پر بلایا تھا۔

 
