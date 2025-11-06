کراچی، پولیس اور مسلح ڈکیت گینگ کے درمیان مقابلہ، تین ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، دو فرار

ملزمان کے قبضے سے دو پستول، تاجر سے چھینا گیا موبائل فون، موٹر سائیکل، نقدی اور دیگر سامان برآمد کیا گیا

اسٹاف رپورٹر November 06, 2025
کراچی:

شہر قائد کے علاقے منگھوپیر میں نورانی ہوٹل کے قریب پولیس اور ایک مسلح ڈکیت گینگ کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔

جس کے نتیجے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جبکہ تین دیگر ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے لیا، دو ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

ایس ایس پی ویسٹ، طارق الٰہی مستوئی نے بتایا کہ ملزمان تاجر فہد کو واردات کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جب پولیس نے انہیں گھیر کر مقابلہ کیا۔

دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان زخمی ہو گئے، جن کی شناخت محمد عارف اور شاہ رخ کے نام سے ہوئی، جبکہ ان کے ساتھی کی شناخت ہارون رشید کے طور پر کی گئی۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پستول، تاجر سے چھینا گیا موبائل فون، موٹر سائیکل، نقدی اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔

زخمی ملزمان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ دیگر گرفتار ملزمان کو پولیس تھانے لے جایا گیا۔

ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے کہا کہ ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور فرار ہونے والے دو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
