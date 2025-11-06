اٹلی نے بلوچستان سے چوری شدہ نوادرات پاکستان کو واپس کردیے

اٹلی نے صوبہ بلوچستان کے آثار قدیمہ کے مقامات سے چوری ہونے والے قدیم نوادرات واپس کر دیے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق یہ نوادرات تقریباً 5000 سال پرانے ہیں۔ روم میں پاکستانی سفارت خانے نے کہا کہ یہ بازیافت دونوں ممالک کے درمیان "بہترین دوطرفہ تعاون" کی مثال ہے۔
سفارت خانے کے مطابق نوادرات بلوچستان کے کلی اور نال کے مقامات سے منسلک ہیں اور کانسی کے دور سے تعلق رکھتی ہیں اور ان ابتدائی بستیوں سے ہیں جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی پہلے کی ہیں۔
یہ نوادرات روم کے حوالے کی گئیں جسے کے بعد یہ پاکستان پہنچیں۔ ان اشیا کو اطالوی حکام نے بیرون ملک اسمگل کرنے کے دوران ضبط کیا تھا۔ اس سے قبل برآمد ہونے والے سات دیگر ٹکڑے اپریل میں میلان میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل کو واپس کیے گئے تھے۔
سفارتخانے نے ایک بیان میں کہا، "چوری شدہ اور اسمگل شدہ نوادرات کی بازیابی دو دوست ریاستوں کے درمیان بہترین تعاون کی ایک شاندار مثال ہے، دونوں قدیم تہذیبوں اور یونیسکو کے مقامات کے گھر ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 18 برسوں میں چوری شدہ ورثے کے تقریباً 100 "لازمی ٹکڑے" ضبط کیے گئے اور پاکستان کو واپس کیے گئے، جو ثقافتی ورثے کے تحفظ اور تحفظ کے لیے ممالک کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
مزید کہا گیا کہ پاکستان اور اٹلی آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے کے شعبوں میں کئی دہائیوں سے مل کر کام کر رہے ہیں، دو اطالوی اسکالرز، پروفیسر لوکا ماریا اولیویری اور پروفیسر والیریا فیورانی پیاسینٹینی کو پاکستان نے ان شعبوں میں ان کی خدمات کے لیے قومی اعزازات سے نوازا ہے۔