علیمہ خان کے 8 ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری

انسداد دہشتگردی راولپنڈی ڈویژن کی خصوصی عدالت کےجج امجد علی شاہ نے سماعت کی

ویب ڈیسک November 06, 2025
انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کے تھانہ صادق اباد مقدمہ میں مسلسل غیر حاضری پر 8 ویں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے۔

انسداد دہشتگردی راولپنڈی ڈویژن کی خصوصی عدالت کےجج امجد علی شاہ نے علیمہ خانم کی وارنٹ تعمیل کے باوجود پیش نہ ہونے پر ایکبار پھر ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کردیئے سماعت کے موقع پر علیمہ خانم کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے حوالے سے رپورٹ عدالت پیش کر دی گئی۔

جس میں بتایا گیا کہ مجموعی طور پر علیمہ خانم کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا چکے ہیں بینک الفلاح اور ایم سی بی نے اکاؤنٹس منجمد کیئے گئے ہیں ایم سی بی اکاؤنٹ میں 1کروڑ 24لاکھ روپے کابیلنس موجود ہے۔

عدالت نےعدالتی نوٹس کے باوجودرپورٹ عدالت پیش نہ کرنے پریو بی ایل کے مینجر ہیڈ آفس کراچی اورحبیب میٹرو بینک کے منیجرسید منصور حسین کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے جبکہ بینک افسران خود بھی عدالت پیش نہ ہوئے سنہری بینک اور بینک اف پنجاب نے بھی رپورٹ پیش نہ کر سکے۔

دونوں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیئے گئے پراسیکیوٹرنے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ علیمہ خانم دیدہ دانستہ طور پر عدالتی کاروائی کا مذاق بنا رہی ہیں۔

ملزمہ کھلےعام عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہےملزمہ کے رویہ کے باعث فوجداری نظام عدل کا مذاق بنا دیا گیا،جان بوجھ کر مقدمے کا ٹرائل روک دیا گیا ہے، ملزمہ کی منقولہ اور غیرمنقولہ جائیدارکی تفصیلات حاصل کی جائیں تاکہ اگلے مرحلے میں ملزمہ کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کیا جا سکے۔

عدالت نے  ملزمہ کی پراپرٹیز  تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے کمشنر اسلام آباد کو بھی ملزمہ کی جائیداد کی تفصیلات فراہم کرنے اور چیئرمین ایس ایچ سی پی کو بھی ملزمہ کے نام پر رجسٹر کمپنی یا شیئرزکی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔

ملزمہ اور وکلاء صفائی کی عدم حاضری کے باعث گواہان کی شہادت ریکارڈ نہ کی جا سکی۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

