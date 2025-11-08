سری لنکا کا دورہ پاکستان کیلیے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی اسکواڈز کا اعلان

سری لنکا نے دورہ پاکستان کے لیے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی اسکواڈز کا اعلان کردیا۔
تفصیلات کے مطابق سری لنکا کرکٹ نے دورہ پاکستان کے لیے اسکواڈز کا اعلان کیا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ دو طرفہ ون ڈے سیریز کے علاوہ پاکستان اور زمبابوے کے خلاف سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی شامل ہے۔
سری لنکا کی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی قیادت چارتھ اسالنکا کریں گے۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آخری میچ ایشیا کپ 2025 کے سپر فور میں کھیلا گیا تھا جہاں پاکستان سری لنکا کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا تھا۔
دلشان مدوشنکا انجری کی وجہ سے ون ڈے اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ ایشان ملنگا کو شامل کیا گیا ہے۔
متھیشا پتھیرانا بھی سانس کی نالی کے انفیکشن کے باعث دورہ پاکستان سے محروم رہیں گے۔ اسیتھا فرنینڈو کو ان کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
ون ڈے اسکواڈ:
چارتھ اسالنکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، لاہیرو اودارا، کامل مشرا، کوشل مینڈس، سدیرا سماراویکرما، کامندو مینڈس، جینتھ لیاناگے، پون رتھنائیکے، وینندو ہسارنگا، مہیش تھیکشانا، جیفری وینڈرسے، دشمنتھا چمیرا، اسیتھا فرنانڈو، پرامود مدھوشن، ایشان ملنگا
ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ:
چارتھ اسالنکا (کپتان)، داسن شاناکا (نائب کپتان) پاتھم نسانکا، کوشل مینڈس، کوشل پریرا، کامل مشرا، کامندو مینڈس، بھانوکا راجا پاکسا، جینتھ لیاناگے، ونیندو ہسارنگا، مہیش تھیکشانا، دشن ہیمانتھا، دشمانتھا چمیرا، نوان تھشارا، اسیتھا فرنانڈو، ایشان ملنگا