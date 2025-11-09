ہانگ کانگ سکسز: سنسنی خیز مقابلے میں آسٹریلیا کو شکست، پاکستان کی فائنل میں رسائی

پاکستان کی جانب سے شاہد عزیز، محمد شہزاد اور عباس آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی

اسپورٹس ڈیسک November 09, 2025
facebook whatsup

ہانگ کانگ سکسز کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو ایک رن سے شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو پاکستان نے مقررہ 6 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے۔

خواجہ نافع 50 رنز بناکر ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے جبکہ عبدالصمد نے 34 اور کپتان عباس آفریدی نے 19 رنز بنائے۔

آسٹریلیا کی جانب سے ایلکس روز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم مقررہ 6 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 120 رنز بناسکی۔

کرس گرین 46 اور کپتان ایلکس روز 36 رنز بناکر نمایاں رہے۔

پاکستان کی جانب سے شاہد عزیز، محمد شہزاد اور عباس آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ آسٹریلیا نے ایشز سیریز کی 150ویں سالگرہ کیلئے تیاریاں شروع کر دیں

Express News

شاہد آفریدی کا سیاست میں آنے سے متعلق سوال کا مبہم جواب

Express News

پہلا ون ڈے: پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے بعد سری لنکا کو 6 رنز سے شکست دیدی

Express News

کرکٹ کی 150ویں سالگرہ کے ٹیسٹ میچ کی تاریخ اور وینیو کا اعلان

Express News

افغان کرکٹر راشد خان نے دوسری شادی کرلی

Express News

جان سینا نے ڈبلیو ڈبلیو ای کیریئر میں اہم ترین اعزاز حاصل کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو