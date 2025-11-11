کم وقت میں زیادہ کھیرے بیچ سے توڑنے کا ریکارڈ

گینیز ورلڈ ریکارڈ ساز امریکی ڈیوڈ رش نے اسپینش ٹی وی کی سیریز میں پیش ہو کر 30 سیکنڈ میں سب سے زیادہ کھیرے توڑنے کا ریکارڈ بنا دیا۔
300 سے زائد گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھنے والے ڈیوڈ رش نے 30 سیکنڈ میں 65 کھیرے بیچ سے توڑ کر ریکارڈ اپنے نام کیا۔ اس قبل یہ ریکارڈ 50 کھیروں کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔
امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ ان کے اس شو میں آنے کا مقصد، ان کے پورے ریکارڈ کیریئر کی طرح، اسٹیم ایجوکیشن کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد طلبا کو یہ دکھانا ہے کہ اسٹیم ایجوکیشن دلچسپ ہو سکتی ہے۔