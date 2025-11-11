پہلا ون ڈے: پاکستان کی سری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری ‏

محمد رضوان 5 اور بابر اعظم 29 رنز بناکر ونندو ہسارنگا کا شکار بنے

اسپورٹس ڈیسک November 11, 2025
facebook whatsup

پاکستان کی سری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں بیٹنگ جاری ہے۔

پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکن کپتان چارتھ اسالنکا نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

پاکستان کو پانچویں ہی اوور میں صائم ایوب کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑا جب وہ 6 رنز بناکر اسیتھا فرنانڈو کا شکار ہوگئے۔

فخر زمان نے بابر اعظم کے ہمراہ 54 رنز کی شراکت قائم کی تاہم 32 رنز کے انفرادی اسکور پر وہ ہسارنگا کو باہر نکل چھکا لگانے کی کوشش میں اسٹمپڈ ہوگئے۔

محمد رضوان 5 اور بابر اعظم بھی 29 رنز بناکر ونندو ہسارنگا کا شکار بنے۔

سلمان آغا اور حسین طلعت کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان نے 32 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنالیے ہیں۔

واضح رہے کہ ابرار احمد کو طبیعت ٹھیک نا ہونے کے باعث پلیئنگ الیون میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان کی جگہ فاسٹ بولر نسیم شاہ اسکواڈ میں شامل ہیں۔

سری لنکن ٹیم میں ونندو ہسارنگا کی واپسی ہوئی ہے جبکہ کامل مشرا ڈیبیو کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

کرکٹ آسٹریلیا نے ایشز سیریز کی 150ویں سالگرہ کیلئے تیاریاں شروع کر دیں

Express News

شاہد آفریدی کا سیاست میں آنے سے متعلق سوال کا مبہم جواب

Express News

پہلا ون ڈے: پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے بعد سری لنکا کو 6 رنز سے شکست دیدی

Express News

کرکٹ کی 150ویں سالگرہ کے ٹیسٹ میچ کی تاریخ اور وینیو کا اعلان

Express News

افغان کرکٹر راشد خان نے دوسری شادی کرلی

Express News

جان سینا نے ڈبلیو ڈبلیو ای کیریئر میں اہم ترین اعزاز حاصل کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو