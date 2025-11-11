آئمہ بیگ اور زین احمد کی طلاق؟ افواہیں زور پکڑ گئیں

معروف گلوکارہ آئمہ بیگ اور زین احمد کے درمیان علیحدگی کی افواہیں زور پکڑ گئیں۔
فیشن ڈیزائنر زین احمد نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شادی کی تمام تصاویر ڈیلیٹ کردی ہیں۔
زین احمد کے اس غیر متوقع اقدام کے بعد مداحوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دونوں کے درمیان علیحدگی ہوگئی ہے۔
دوسری جانب حال ہی میں آئمہ بیگ نے بھی اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کردیا تھا۔
تاہم دونوں میں سے کسی نے بھی اب تک علیحدگی سے متعلق خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔
اس سے قبل اکتوبر میں زین احمد نے انسٹاگرام پر آئمہ بیگ کو ان فالو کر دیا تھا۔
بعد ازاں جوڑے کے درمیان اختلافات کی خبروں پر زین احمد نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مسئلہ انسٹاگرام کی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔
واضح رہے کہ آئمہ بیگ نے 6 اگست 2025 کو اپنے دوست زین احمد سے شادی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’کل رات اپنے بہترین دوست سے شادی کر لی‘۔