کراچی: ضلع وسطی میں خسرہ اور پولیو سے بچاؤ کی مہم کے حوالے سے ایڈوکیسی سیمینار کا انعقاد

17 نومبر سے شروع ہونیوالی مہم میں ضلع وسطی کے ساڑھے 5 لاکھ بچوں تک پہنچا جائے گا اور 1500 ہیلتھ ورکر حصہ لیں گے

ویب ڈیسک November 11, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جانب سے کراچی میٹرو پولیٹن یونیورسٹی میں آنے والی خسرہ، روبیلا اور پولیو  سے بچاؤ کی مہم کے حوالے سے ایڈوکیسی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

سیمینار میں  وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نعیم قائمخانی، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے اراکین، سماجی کارکنان اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

کراچی میٹرو پولیٹن یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں منعقدہ  سیمینار میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر  ڈاکٹر فرقان نبیل خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ خسرہ  ایک مہلک مرض ہے جو بچوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے، اپنے بچوں کو اس مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے  والدین ویکسین ضرور لگوائیں۔ 

انہوں نے کہا کہ  پولیو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کردینے والی بیماری ہے،  خسرہ اور  روبیلا ( جرمن خسرہ ) سے بچاؤ کی ویکسین کے ساتھ ساتھ اس مہم کے دوران بچوں کو  پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔

ڈاکٹر فرقان نبیل خان نے کہا کہ 17 نومبر سے شروع ہونے والی مہم میں ضلع وسطی میں 5 لاکھ 65 ہزار 155 بچوں تک رسائی یقینی بنائی جائے گی جس میں 1500 سے زیادہ ہیلتھ ورکر حصہ لیں گے۔

ڈاکٹر فرقان نبیل خان نے والدین سے اپیل کی  کہ  وہ  مہم کے دوران گھر گھر آنے والی محکمہ صحت سندھ کی ٹیموں سے تعاون کریں اور بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں اور پولیو کے قطرے بھی پلوائیں۔ 

سیمینار میں معروف مزاحیہ اداکار سلیم آفریدی، سماجی کارکن یونس آمین سمیت  نے شرکا سے  اظہار خیال کرتے ہوئے خسرہ، روبیلا اور پولیو سے بچاؤ کے  لیے آگاہی دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور یو اے ای افواج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

Express News

کراچی، کار کی ٹکر سے سڑک پر گرنے والے موٹرسائیکل سوار کو ٹرک نے روند دیا

Express News

وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

Express News

سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

Express News

پی ٹی آئی وفد کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات،‘صوبے کے امن، ترقی کیلئے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو