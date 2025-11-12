پاک فوج کا آپریشن دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا، عطا تارڑ

اسلام آباد:
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاک فوج کا وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن عالمی سطح پر اس طرح کی کارروائیوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا۔
انہوں نے اس آپریشن کی جرات اور حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا۔
عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کو بے پناہ بہادری سے بچایا اور اس آپریشن میں نہ صرف طالب علموں کی جانیں بچائیں بلکہ کسی بڑے نقصان کو بھی ہونے سے بچایا۔
ان کا کہنا تھا کہ خدانخواستہ اگر یہ آپریشن کامیاب نہ ہوتا تو 500 سے 700 طلباء کا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا۔
عطا تارڑ نے مزید کہا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور حکومت دہشت گردوں کا خاتمہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔
اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کی کارروائیوں کا قلع قمع کرنے کے عزم کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کو عالمی فورمز اور دوست ممالک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔
پاکستان نے بھارت اور افغانستان کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔
انہوں نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی جرات کی بھرپور تعریف کی اور کہا کہ اس آپریشن نے نہ صرف پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں کو ثابت کیا بلکہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے حکومت کا عزم بھی واضح کر دیا۔