بھارتی جھوٹ کا پول کھل گیا، عوام نے سوشل میڈیا پر مودی سرکار کے فالس فلیگ ڈرامے کا پردہ فاش کر دیا

کئی صارفین نے الزام عائد کیا کہ مودی سرکار سیاسی فائدے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کرواتی ہے

ویب ڈیسک November 12, 2025
نئی دہلی: مودی سرکار کے خلاف ایک بار پھر بھارت کے عوام خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی شہریوں نے دہلی دھماکے سے متعلق فالس فلیگ آپریشن کے شبہات ظاہر کرتے ہوئے مودی حکومت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا۔

بھارتی شہریوں نے ٹوئٹر (ایکس) اور دیگر پلیٹ فارمز پر سوال اٹھائے کہ ہر بار الیکشن کے قریب ہی دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟۔ ایک صارف نے لکھا کہ “پلوامہ، اڑی، پٹھان کوٹ، پہلگام اور اب لال قلعہ — یہ سب حملے بی جے پی کے دورِ حکومت میں اور انتخابات سے عین قبل ہی کیوں ہوئے؟”

ایک اور بھارتی شہری نے کہا کہ “بہار انتخابات کے ایک اہم مرحلے سے قبل یہ دھماکا کروایا گیا ہے، تاکہ ہمدردی کا ووٹ حاصل کیا جا سکے۔”

کئی صارفین نے الزام عائد کیا کہ مودی سرکار سیاسی فائدے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کرواتی ہے تاکہ عوام کی ہمدردیاں بی جے پی کے حق میں کی جا سکیں۔ ایک شہری نے لکھا کہ “پہلے مرحلے کے نتائج بی جے پی کو پسند نہیں آئے، تو اب دہلی میں نیا ڈرامہ رچا دیا گیا ہے۔”

تجزیہ کاروں کے مطابق، عوام کے یہ ردعمل اس بات کی علامت ہیں کہ بھارتی شہری اب مودی سرکار کی جھوٹ پر مبنی جنگی سیاست اور میڈیا کے گمراہ کن بیانیے سے واقف ہو چکے ہیں۔

عوام نے اس امر پر بھی زور دیا کہ بغیر کسی شواہد یا تحقیقات کے ہر واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کرنا اب ایک سیاسی حربہ بن چکا ہے، جسے بھارتی عوام مسترد کر رہے ہیں۔
