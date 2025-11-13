جعفر ایکسپریس اور بولان میل پانچویں روز بھی معطل، وجہ بھی سامنے آگئی

ٹرین سروس کی معطلی سے ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں، ریلوے حکام

سردار حمید خان November 13, 2025
کوئٹہ:

پاکستان ریلویز نے سیکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے تمام ٹرین سروسز کو معطل کر رکھا ہے، جس کے باعث کوئٹہ اور پشاور کے درمیان چلنے والی جعفر ایکسپریس کی سروس پانچویں روز بھی بند رہی۔

ریلوے حکام کے مطابق یہ سروس 13 نومبر تک بحال نہیں ہوگی۔

ذرائع کے مطابق کراچی جانے والی بولان میل بھی مکمل طور پر معطل ہے اور مسافروں کو متبادل ذرائع سے سفر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ریلوے کے ایک سینیئر افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ آپریشنل سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور صورتحال بہتر ہونے پر سروس بحال کی جائے گی، مسافروں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ ٹرین سروس کی معطلی سے ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں۔

کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر موجود مسافروں نے شکایت کی کہ ٹکٹ منسوخی کے باوجود ریفنڈ کا عمل سست ہے اور متبادل ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا ہے۔

ریلوے انتظامیہ نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین اطلاعات کے لیے ریلوے انکوائری یا متعلقہ اسٹیشن سے رابطہ کریں۔
