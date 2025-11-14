الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھانے والی خواتین کس بیماری میں مبتلا ہوسکتی ہیں؟

تحقیق میں اوسطاً 45 برس کی 29 ہزار 105 خواتین کا معائنہ کیا گیا

ویب ڈیسک November 14, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ خواتین جو زیادہ مقدار میں الٹرا-پروسیسڈ غذائیں کھاتی ہیں ان میں باول کینسر کی علامات ظاہر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ وہ خواتین جو باقاعدگی کے ساتھ بھرپور مقدار مین الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھاتی ہیں ان کے باول کے بڑھنے (جو کہ غیر کینسر زدہ ہوتے ہیں) کے خطرات واضح طور پر زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ طویل وقت میں کینسر کا روپ دھار سکتے ہیں۔

جاما اونکولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق میں ماہرین کا کہنا تھا کہ تحقیق بتاتی ہے کہ کس طرح غذا باول میں ابتدائی تبدیلیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔

تحقیق میں انہوں نے اوسطاً 45 برس کی 29 ہزار 105 خواتین کی نگرانی کی اور ہر چار برس میں فوڈ سروے کیے۔

سروے میں معلوم ہوا کہ وہ خواتین جو باقاعدگی کے ساتھ یہ غذائیں کھاتی تھیں ان میں غذا نہ کھانے والی خواتین کے مقابلے مین غیر نقصان دہ رسولی ایڈینوما بننے کے امکانات 45 فی صد زیادہ تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا نیا ریکارڈ، جدید کیمروں اور مشین سے 15 کامیاب آپریشنز

Express News

کیوبا کی گلیوں میں چکن گونیا اور ڈینگی مچھروں کا راج، ملک کی ایک تہائی آبادی متاثر

Express News

الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھانے والی خواتین کس بیماری میں مبتلا ہوسکتی ہیں؟

Express News

انسانی دماغ کتنی’’ میموری اسپیس‘‘رکھتا ہے؟

Express News

ذیابیطس… تعارف، احتیاط اور علاج

Express News

سوزش جو ہیرو ہے اور ولن بھی!

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو