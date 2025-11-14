دوسرا ون ڈے: ابرار کی تین وکٹیں، سری لنکا کی محتاط انداز میں بیٹنگ جاری

پاکستان نے تین میچز کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر رکھی ہے

اسپورٹس ڈیسک November 14, 2025
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف دوسرے ون ڈے میچ میں ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

راولپنڈی میں کھیلے جارہے میچ میں سری لنکن اوپنرز نے 51 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ پتھم نسانکا 24 کے انفرادی اسکور پر غیر ضروری رن لینے کوشش میں رن آؤٹ ہوگئے۔

بعد ازاں ابرار احمد نے اپنا اسپن جادو چلاتے ہوئے 8 اوورز کے اسپیل میں صرف 30 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کرلیں۔

کامل مشرا 27، کوشل مینڈس 20 اور کپتان چارتھ اسالنکا 6 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

سری لنکا نے 30 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنالیے ہیں۔ سدیرا سماراوکرما 33 اور جینتھ لیاناگے 24 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔

واضح رہے کہ قومی کپتان شاہین آفریدی طبیعت ناساز ہونے کے باعث پلیئنگ الیون میں شامل نہیں ہیں، ان کی جگہ سلمان آغا ٹیم کی قیادت کررہے ہیں۔

پاکستان ٹیم میں ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ فہیم اشرف کو آرام دیا گیا ہے جبکہ محمد وسیم جونیئر اور ابرار احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

سری لنکن ٹیم میں مہیش تھیکشانا کی جگہ پرمود مدھوشن کو شامل کیا گیا ہے۔
