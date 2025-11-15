مدینہ منورہ میں موسمِ سرما کی پہلی بارش

ملک میں بارشوں کی شدت مختلف علاقوں میں مختلف ہوسکتی ہے

مدینہ منورہ سمیت گرد و نواح میں موسمِ سرما کی پہلی بارش ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مسجد نبویﷺ سمیت مدینہ منورہ میں موسمِ سرما کی پہلی بارش سے موسم جل تھل ہوگیا ہے۔

مدینہ منورہ کے علاوہ گرد و نواح میں بھی بھی بارانِ رحمت خوب جمکر برسی۔ 

اس موقع پر مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں موجود زائرین نے بارش کے برسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 

سعودی محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے کہ ملک میں بارشوں کی شدت مختلف علاقوں میں مختلف ہوسکتی ہے۔ تاہم کچھ خطوں میں شدید موسمی حالات کیوجہ سے عارضی رکاوٹیں اور نشیبی علاقوں میں پانی بھر سکتا ہے.

واضح رہے کہ اس سے چند روز قبل سعودی عرب کے تمام علاقوں میں استسقا کی نمازیں ادا کی گئیں تاکہ اللہ سے بارش کی دعا کی جاسکے۔

یہ نمازیں سنت نبویﷺ کے مطابق خشک سالی اور بارش کے دیر سے آنے کے دوران ادا کی گئیں تاکہ اللہ کی مہربانی اور کرم سے پورے ملک میں بارش ہو سکے۔
