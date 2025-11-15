اسرائیل سے غزہ کے فلسطینیوں کو اپنے مزید 15 پیاروں کی مسخ شدہ لاشیں موصول

غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی لاشوں کا تبادلہ جاری ہے

ویب ڈیسک November 15, 2025
15
اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی مسخ شدہ لاشیں غزہ بھیج دیں

غزہ کی وزارتِ صحت نے تصدیق کی ہے کہ 73 سالہ اسرائیلی یرغمالی مینی گوڈارڈ کی باقیات کے بدلے آج مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس نے 73 سالہ اسرائیلی یرغمالی کی باقیات جمعرات کے روز اسرائیل کے حوالے کی تھیں۔

جس کے بدلے میں اسرائیلی حکومت نے 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کی وزارتِ صحت کو ریڈکراس کے ذریعے بھیجی ہیں۔

اس طرح غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے بھیجی گئی فلسطینیوں کی لاشوں کی مجموعی تعداد 330 ہوگئی۔

جن میں سے صرف 97 کی شناخت کی جا سکی ہے کیوں کہ یہ لاشیں انتہائی بوسیدہ حالت میں اور تشدد زدہ ہونے کے باعث ناقابل شناخت ہیں۔

یاد رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو 25  یرغمالیوں کی باقیات واپس مل چکی ہیں جبکہ مزید 3 لاشیں ابھی حماس کے قبضے میں ہیں۔

باقی ماندہ تین لاشوں کو بھی جنگ بندی معاہدے کے تحت جلد واپس کیا جائے گا تاہم ابھی اس کا وقت نہیں بتایا گیا۔

علاوہ ازیں حماس پہلے ہی 20 تمام زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی اسرائیل کے حوالے کرچکا ہے۔

معاہدے کے تحت ہر ایک اسرائیلی یرغمالی یا اس کی باقیات کے بدلے اسرائیل 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرتا ہے۔

 

 
