گوگل نے اپنے پکسل فونز کیلئے کال ریکارڈنگ فیچر متعارف کرادیا

صارفین اس فیچر کو فون ایپ میں جا کر حاصل کر سکتے ہیں

ویب ڈیسک November 16, 2025
ٹیکنالوجی کمپنی گوگل اپنے پکسل فونز پر کال ریکارڈنگ فیچر متعارف کرا دیا۔

صارفین اس فیچر کو فون ایپ میں جا کر کال اسسٹنٹ سیکشن میں ’نئے کال ریکارڈنگ‘ آپشن سے حاصل کر سکتے ہیں۔

آپشن آن کرنے کے بعد کالنگ اسکرین پر ’کال اسسٹ مینو‘ ظاہر ہوگا جس پر ’کال ریکارڈنگ‘ بٹنگ ہوگا۔ بٹن دبانے کے بعد ایک مختصر کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا جس سے کال کے دونوں جانب فریقین کو ریکارڈنگ سے متعلق علم ہوجائے گا۔

اوپر اسکرین پر کال کے دورانیے کے آگے ایک سرخ نقطہ ہوگا جبکہ کال اسسٹ مینیو میں ’اسٹاپ‘ کا بٹن ہوگا جس سے ریکارڈنگ روکی جا سکے گی۔

ریکارڈنگ روکنے کے بعد کال ریکارڈنگ ہوم ٹیب پر مائیکروفون کے نشان کے ساتھ ظاہر ہوگی۔

ریکارڈنگ کے ڈیلیٹ ہونے کے دورانیے بھی آپشن میں موجود ہوں گے جس میں 7، 14 یا 30 دن بعد ریکارڈنگ ڈیلیٹ کی جا سکے گی۔ ان آپشنز میں فوری ڈیلیٹ اور کبھی بھی ڈیلیٹ نہ کرنے کا آپشن بھی ہوگا۔
