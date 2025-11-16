مظفرگڑھ: اسکول مالک کی اساتذہ، طالبات کیساتھ جنسی زیادتی، دوستوں سےبھی زیادتی کرواتارہا،ویڈیوز وائرل

ملزم خواتین کو خود زیادتی کا نشانہ بناتا رہا بلکہ بلیک میل کرکے دوستوں کے سامنے بھی پیش کرتا اور ویڈیوز وائرل کردیں

November 16, 2025
پنجاب کے ضلع علی پور میں  نجی اسکول کے مالک  کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوگیا۔

پولیس نے بتایا کہ ملزم طویل عرصے تک خواتین ٹیچرز اور طالبات کو بلیک میل کرکے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔

پولیس نے ایک متاثرہ خاتون کے اہلخانہ کی مدعیت میں تھانہ سٹی علی پور میں مقدمہ درج کرلیا، ملزم زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیچرز اور طالبات کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ 

مظفرگڑھ پولیس نے کہا کہ نجی اسکول کے سربراہ نے ٹیچرز اور طالبات کے ساتھ  بنائی گئی نازیبا ویڈیوز وائرل  کردیں۔

پولیس ترجمان نے کہا کہ ویڈیوز کے ذریعے مزید متاثرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم خواتین کو نہ صرف خود زیادتی کا نشانہ بناتا رہا بلکہ بلیک میل کرکے دوستوں کے سامنے بھی پیش کرتا، ایک متاثرہ خاتون کے اہلخانہ کی مدعیت میں تھانہ سٹی علی پور میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

پولیس نے کہا کہ منظرعام پر آنے والی ویڈیوز میں کم از کم 4 خواتین کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا، زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ملزم ٹیچرز اور طالبات کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتا رہا۔

پولیس نے کہا کہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ملزم ٹیچرز اور طالبات کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتا رہا، اسکول سربراہ ہدایت رضوی طویل عرصے تک خواتین ٹیچرز اورطالبات کوبلیک میل کرکے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔

 
