تیسرا ون ڈے، بابر اعظم 100 اننگز میں زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز بن گئے

پہلے یہ ریکارڈ انضمام الحق کے پاس تھا جو 100 اننگز میں 99 رنز بناکر ٹاپ اسکورر تھے

ویب ڈیسک November 16, 2025
فوٹو: فائل

قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کرلیا۔

سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں بابر اعظم نے سنچری اسکور کر کے سعید انور کا ریکارڈ برابر جبکہ میانداد سمیت کئی بلے بازوں کا ریکارڈ برابر کیا۔

راولپنڈی میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں بابر اعظم نے 52 گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے 34 رنز اسکور کیے اور ایک اور سنگ میل عبور کرلیا۔

اسٹار بلے باز اسی کے ساتھ 100 اننگز میں زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی کھلاڑی بنے اور انہوں نے لیجنڈری بلے باز انضمام الحق سے اعزاز چھین لیا۔

انضمام الحق تمام فارمیٹس کی اننگز میں 99 بار ٹاپ اسکورر رہے تھے۔
