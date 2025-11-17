ہر چیلنج کیلئے تیار ہیں، کھلاڑیوں پر مکمل اعتماد ہے، شاہین شاہ آفریدی

بابراعظم نے شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کرکے خود کو بہترین انداز میں ثابت کیا ہے، کپتان ون ڈے ٹیم

اسپورٹس ڈیسک November 17, 2025
facebook whatsup
فوٹو: پی سی بی فیس بک
راولپنڈی:

قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بابراعظم اور محمد رضوان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں، تمام کھلاڑیوں پر مکمل اعتماد ہے اور سہ فریقی سیریز میں بھی بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔

پاکستان کرکٹ  ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے اور سیریز میں 0-3 سے کامیابی کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹیم کے تمام کھلاڑی محنت کر رہے ہیں اور ہر کھلاڑی پر مکمل اعتماد ہے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں۔

بابر اعظم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابر ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ہمیشہ ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

شاہین آفریدی نے کہا کہ بابراعظم نے پہلی بار سنچری نہیں بنائی لیکن ہم کافی عرصے سے ان کی سنچری کے منتظر تھے اور انہوں نے شان دارکارکردگی کا مظاہرہ کرکے خود کو بہترین انداز میں ثابت کیا ہے۔

محمد رضوان کی تعریف کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ رضوان نے بہترین انداز میں سینئر کھلاڑی کا کردار ادا کیا۔

شاہین شاہ آفریدی نے وسیم جونیئر کے حوالے سے کہا  کہ انہیں کچھ انجریز کا سامنا تھا لیکن وہ ٹیم کے ساتھ رہے، آرام بھی دیا گیا تاہم اب وہ مکمل فٹ ہیں اور ون ڈے میں کامیاب واپسی کر چکے ہیں، پاکستان کے تمام بولرز گیم چینجر ہیں۔

تین ملکی سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے کا عزم دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان شا اللہ سہ فریقی سیریز میں بہترین پرفارم کریں گے اور ہم ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

 Nov 17, 2025 12:01 PM |
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

 Nov 17, 2025 11:04 AM |
’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

 Nov 16, 2025 08:18 PM |

متعلقہ

Express News

ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز، پاکستان شاہینز نے بھارت کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنالی

Express News

محمد رضوان نے اہم سنگ میل عبور کرلیا

Express News

تیسرا ون ڈے، بابر اعظم سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے

Express News

اعصام الحق کی ٹینس میں کامیابیوں کا عالمی سطح پر اعتراف، اے ٹی پی یادگاری شیلڈ سے نواز دیا گیا

Express News

کرکٹر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ، 3 مشتبہ افراد گرفتار

Express News

کولکتہ ٹیسٹ: بھارت 93 رنز پر ڈھیر، جنوبی افریقا کی تاریخی فتح ‏

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو