کراچی، کورنگی نمبر ڈھائی میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 2 ڈاکو گرفتار

گرفتار ملزمان سے ایک پستول اور دو موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں، پولیس

اسٹاف رپورٹر November 17, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے کورنگی نمبر ڈھائی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا، جس میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جن میں سے ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔

کورنگی نمبر ڈھائی میں پولیس نے اطلاع ملنے پر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کی۔ اس دوران ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ کی جس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔

ایک ڈاکو سہیل عرف کانٹا زخمی حالت میں گرفتار ہوا جسے فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرے ملزم صدام کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔

پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان سے ایک پستول اور دو موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

اداکارہ شگفتہ اعجاز کے بھائی انتقال کرگئے

 Nov 17, 2025 12:01 PM |
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب  

 Nov 17, 2025 11:04 AM |
’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

’گالیاں پڑتی ہیں‘، تنقید کے باوجود ٹک ٹاکر وردہ ملک کی 15 منٹ کی آمدن 1 لاکھ روپے سے زائد

 Nov 16, 2025 08:18 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن صابری چوک کے قریب اندھی گولی لگنے سے 5 سالہ بچہ جاں بحق

Express News

کراچی، غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث دو ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، قیوم آباد قبرستان کے قریب پولیس مقابلہ، زخمی سمیت دو ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، فیڈرل بی ایریا میں رہائشی عمارت کے فلیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

Express News

کراچی، کورنگی ایک نمبر میں ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی، دندناتے خونی ڈمپر نے رکشا ڈرائیور کو زندگی سے محروم کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو