وزن گھٹانے کی ادویات آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں: تحقیق

آنکھ کے امراض کے سبب مریضوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے: تحقیق

ویب ڈیسک November 18, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وزن گھٹانے والی ادویات کچھ لوگوں میں آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں جس سے بینائی جا سکتی ہے۔

جاما نامی جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں 15 لاکھ کے قریب افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔

مطالعے میں معلوم ہوا کہ ذیا بیطس میں مبتلا افراد جو سیماگلوٹائڈ یا ٹائرزیپیٹائڈ جیسی ادویات کا استعمال کر رہے تھے ان کے آپٹک نرو ڈِس آرڈر میں مبتلا ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔

محققین کے مطابق تحقیق نے خاص طور پر ’نان-آرٹیریٹک اینٹیریئر اِسکیمک آپٹک نیورو پیتھی‘ (NAION) نامی نایاب لیکن خطرناک کیفیت کو واضح کیا، جس میں آپٹک نرو میں خون کی گردش اچانک کم یا رک جاتی ہے جو ’آئی-اسٹروک‘ کا سبب بنتی ہے۔ مریضوں کو اس کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے۔

اس وقت تک طبی دنیا میں کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔

ماضی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ 10 ہزار میں سے کسی ایک مریض کے اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔

لیکن تازہ ترین تحقیق میں ٹائپ 2 ذیا بیطس میں مبتلا ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد جو سیماگلوٹائڈ یا ٹائرزیپیٹائڈ جیسی ادویات کا استعمال کر رہے تھے میں سے 35 افراد میں NAION پایا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

بھگوئے انجیر کے فائدے

Express News

پھلیاں پکانے سے پہلے پانی میں بھگونا ضروری ؟

Express News

ایچ پی وی کی ویکسین خواتین کو بعد کی زندگی میں کن مسائل سے بچا سکتی ہے؟

Express News

پودوں پر مبنی خوراک دل کی صحت کیلئے ایک مؤثر حل بن سکتی ہے، تحقیق

Express News

راولپنڈی میں موسمِ سرما کی وجہ سے ڈینگی کا زور ٹوٹنے لگا

Express News

وزن گھٹانے کی ادویات آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں: تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو