وزن گھٹانے کی ادویات آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں: تحقیق

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وزن گھٹانے والی ادویات کچھ لوگوں میں آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں جس سے بینائی جا سکتی ہے۔
جاما نامی جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں 15 لاکھ کے قریب افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔
مطالعے میں معلوم ہوا کہ ذیا بیطس میں مبتلا افراد جو سیماگلوٹائڈ یا ٹائرزیپیٹائڈ جیسی ادویات کا استعمال کر رہے تھے ان کے آپٹک نرو ڈِس آرڈر میں مبتلا ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔
محققین کے مطابق تحقیق نے خاص طور پر ’نان-آرٹیریٹک اینٹیریئر اِسکیمک آپٹک نیورو پیتھی‘ (NAION) نامی نایاب لیکن خطرناک کیفیت کو واضح کیا، جس میں آپٹک نرو میں خون کی گردش اچانک کم یا رک جاتی ہے جو ’آئی-اسٹروک‘ کا سبب بنتی ہے۔ مریضوں کو اس کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے۔
اس وقت تک طبی دنیا میں کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔
ماضی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ 10 ہزار میں سے کسی ایک مریض کے اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔
لیکن تازہ ترین تحقیق میں ٹائپ 2 ذیا بیطس میں مبتلا ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد جو سیماگلوٹائڈ یا ٹائرزیپیٹائڈ جیسی ادویات کا استعمال کر رہے تھے میں سے 35 افراد میں NAION پایا گیا۔