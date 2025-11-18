امریکا: عدالت میں کھانا جمع کرانے کے عوض ٹریفک چالان کے جرمانے میں کمی

اوکلاہوما کے شہر چیکاشا میں جرمانے میونسیپل کورٹ میں جلد خراب نہ ہونے والی غذا جمع کرا کے کم یا ختم کروائے جا سکتے ہیں

ویب ڈیسک November 18, 2025
facebook whatsup

امریکا میں ایک میونسپل کورٹ اور لائبریری نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور کتب کی تاخیر سے واپسی جیسے معاملات میں عائد ہونے والے جرمانوں میں کمی یا خاتمے کے لیے غذا کے عطیے کی اجازت دے دی۔

تھینکس گیونگ آنے سے قبل امریکی ریاست اوکلاہوما کے شہر چیکاشا کے شہری اپنے جرمانے میونسیپل کورٹ میں جلد خراب نہ ہونے والی غذا جمع کرا کے کم یا ختم کروا سکتے ہیں۔

چیکاشا کا اپنی ویب سائٹ پر کہنا تھا کہ جلدی خراب نہ ہونے والی ہر غذائی شے عطیہ کرنے پر 10 ڈالر تک جرمانے میں کمی واقع ہوگی۔ تاہم، یہ سہولت فی فرد زیادہ سے زیادہ 100 ڈالر جرمانے تک میسر ہوگی۔

ویب سائٹ پر مزید یہ بھی کہا گیا کہ یہ اشیاء لازمی طور پر وہ افراد کورٹ میں جمع کرائیں گے جن پر جرمانہ عائد کیا گیا ہوگا تاکہ کریڈٹ موصول کیا جاسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

کھانے کا اہتمام نہیں ہوگا، معذرت قبول کریں، شادی کا دعوت نامہ وائرل

Express News

کیلیفورنیا کے ساحل میں پُراسرار بلبلوں کی حقیقت سامنے آگئی

Express News

امریکا: چھ ماہ میں دوسری بار لاکھوں ڈالر جیتنے والا جوڑا

Express News

الارم کی جگہ شیر، اب نیند خود بھاگ جائے گی

Express News

لال بیگ کا خوف، خاتون نے گھر ہی جلا ڈالا

Express News

جنوبی کوریا میں کافی چرانے والا طوطا گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو