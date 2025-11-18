سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی بریت کی درخواستیں منظور

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے سابق رہنماوں اور کارکنان کیخلاف حقیقی آزادی مارچ کیس کا فیصلہ سنا دیا

ویب ڈیسک November 18, 2025
facebook whatsup

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے سابق رہنماوں اور کارکنان کیخلاف حقیقی آزادی مارچ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔

سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر شفقت محمود ودیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا، جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔

سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی بریت کی درخواستیں منظور کرلی گئیں جب کہ پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کی بریت کی درخواستیں مسترد کردیں۔

عدالت نے بریت کی درخواستیں مسترد ہونے والے ملزمان کی حد تک سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی،  پی ٹی آئی سابق راہنماوں ودیگر کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں 2 مقدمات درج ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی کانگریس کا مریم نواز کو خط، حکومتی اقدامات کی تعریف

Express News

آئی ایم ایف شرط نہ لگاتا تو حکومت کرپشن کی رپورٹ کبھی جاری نہ کرتی، کے پی حکومت

Express News

اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر کی برطرفی، وی سی ڈاکٹر شنواری کے خلاف کارروائی ہوسکے گی؟

Express News

کراچی، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے

Express News

دبئی ایئرشو میں بھارتی اہلکاروں کی جے ایف 17 کے ساتھ تصاویر، پاکستانی پائلٹس کی چائے کی پیش کش

Express News

دبئی ایئرشو میں جے ایف 17 تھنڈر کے چرچے، دوست ملک کو فروخت کیلیے ایم او یو پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو