ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے اپنے ذیلی پلیٹ فارم یوٹیوب میوزک کے لیے انتہائی اہم فیچر متعارف کروا دیا۔
یوٹیوب میوزک صارفین پلے لسٹس میں سرچ کا آپشن نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوا کرتے تھے۔ تاہم، تازہ متعارف کردہ فیچر سے پلیٹ فارم نے پلے لسٹ کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کیا ہے، جس سے متعلق صارفین بہت عرصے سے درخواست کر رہے تھے۔
پلیٹ فارم سے متعلق خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک آئی او ایس صارفین نے یوٹیوب میوزک کے 8.45.3 ورژن کے اوور فلو مینیو میں نیا ’فائنڈ اے پلے لسٹ‘ کا آپشن پایا۔
سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ریڈ اِٹ کے صارفین کے مطابق یہ نیا فیچر تمام ممالک میں دستیاب نہیں ہے جبکہ اینڈرائیڈ صارفین کو ابھی اس فیچر کے آزمائشی مرحلے تک بھی رسائی نہیں ہے۔