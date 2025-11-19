یوٹیوب میوزک نے انتہائی مطلوب فیچر متعارف کروا دیا

یہ فیچر فی الحال آئی او ایس صارفین کے لیے متعارف کروایا گیا ہے

ویب ڈیسک November 19, 2025
ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے اپنے ذیلی پلیٹ فارم یوٹیوب میوزک کے لیے انتہائی اہم فیچر متعارف کروا دیا۔

یوٹیوب میوزک صارفین پلے لسٹس میں سرچ کا آپشن نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوا کرتے تھے۔ تاہم، تازہ متعارف کردہ فیچر سے پلیٹ فارم نے پلے لسٹ کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کیا ہے، جس سے متعلق صارفین بہت عرصے سے درخواست کر رہے تھے۔

پلیٹ فارم سے متعلق خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک آئی او ایس صارفین نے یوٹیوب میوزک کے 8.45.3 ورژن کے اوور فلو مینیو میں نیا ’فائنڈ اے پلے لسٹ‘ کا آپشن پایا۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ریڈ اِٹ کے صارفین کے مطابق یہ نیا فیچر تمام ممالک میں دستیاب نہیں ہے جبکہ اینڈرائیڈ صارفین کو ابھی اس فیچر کے آزمائشی مرحلے تک بھی رسائی نہیں ہے۔
 Nov 21, 2025 04:45 PM
 Nov 21, 2025 05:53 PM
 Nov 21, 2025 02:59 PM

