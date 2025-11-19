پودوں پر مبنی خوراک دل کی صحت کیلئے ایک مؤثر حل بن سکتی ہے، تحقیق

تحقیق میں سائنس دانوں نے کورونری مائیکرو ویسکیولر ڈسفنکشن (سی ایم ڈی) کے علاج میں غذا کے کردار کا جائزہ لیا

ویب ڈیسک November 19, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق کے مطابق پودوں پر مبنی غذا (پھلوں، سبزیوں، گریوں اور دالوں سے بھرپور) ہائپر ٹینشن کے مریضوں کو قلبی مرض سے بچنے اور بیماری کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔

تحقیق میں سائنس دانوں نے کورونری مائیکرو ویسکیولر ڈسفنکشن (سی ایم ڈی) کے علاج میں غذا کے کردار کا جائزہ لیا۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ پودوں پر مبنی غذا ہائپر ٹینسیو چوہوں کو سی ایم ڈی سے بچنے اور کیفیت میں کمی میں مدد لی۔ جو اس کو کلینیکل ٹرائلز تک لے جانے کا اشارہ دیتی ہے۔

تحقیق میں پودوں پر مبنی خوراک چوہوں میں خون کی نالیوں کے فعل کو بحال کرتی ہوئی دکھائی دی، جس سے وہ دوبارہ معمول کے مطابق کھُل گئیں۔

یہ تحقیق جرنل آف دی امیریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

بھگوئے انجیر کے فائدے

Express News

پھلیاں پکانے سے پہلے پانی میں بھگونا ضروری ؟

Express News

ایچ پی وی کی ویکسین خواتین کو بعد کی زندگی میں کن مسائل سے بچا سکتی ہے؟

Express News

پودوں پر مبنی خوراک دل کی صحت کیلئے ایک مؤثر حل بن سکتی ہے، تحقیق

Express News

راولپنڈی میں موسمِ سرما کی وجہ سے ڈینگی کا زور ٹوٹنے لگا

Express News

وزن گھٹانے کی ادویات آنکھ کے امراض کا سبب بن سکتی ہیں: تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو