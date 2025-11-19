بھارتی اداکارہ نے بیٹے کا مذہبی نام رکھ دیا

بالی ووڈ اداکارہ و گلوکارہ پرنیتی چوپڑا نے ایک ماہ بعد اپنے بیٹے کا نام مداحوں کو بتادیا۔

تفصیلات کے مطابق پرنیتی چوپڑا اور راگھو چڈھا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے ایک ماہ بعد مداحوں کو لڑکے کا نام بتاکر اُن کی کنفیوژن کو ختم کردیا۔

انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں بالی ووڈ اداکارہ نے بتایا کہ ہم نے بیٹے کیلیے ’نیر Neer‘ نام منتخب کیا، جس کا مطلب خالص اللہ کی مقرر کردہ حد ہے۔ یہ ایک مذہبی نام ہے۔

پرنیتی نے اپنے بیٹے کیلیے جس نام کا انتخاب کیا وہ گجراتی زبان کا لفظ میں ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداکارہ نے یہ بھی بتایا کہ بیٹے کیلیے چار ناموں پر غور کیا گیا اور پھر سوچ بچار کے بعد اُس کے نام کا انتخاب کیا ہے۔

عشق زادے اداکارہ نے اکتوبر 2025 میں انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے اپنے گھر پر ننھے مہمان کی آمد کی خوش خبری سنائی تھی۔

 

 
