لاہور:
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کے این او سی جاری کر دیے۔
ابو ظہبی میں ٹی 10 اور آئی ایل ٹی ٹی 20 کے لیے این او سی دیے گئے۔
دبئی کی ٹی ٹوئنٹی لیگ کے لیے فخر زمان، حسن نواز اور نسیم شاہ کو این او سی جاری کیا گیا جبکہ ابو ظہبی ٹی ٹین کے لیے افتخار احمد، خواجہ نافع، آصف علی اور سلمان ارشاد کو اجازت مل گئی۔
محمد عامر، عرفات منہاس، عرفان خان، اعظم خان، شاہنواز دھانی، عباس آفریدی، عاکف جاوید، میر حمزہ، عبید شاہ اور زمان خان کو بھی این او سی جاری کر دیے گئے۔
واضح رہے کہ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی، حارث روف، شاداب خان اور حسن علی کو پہلے ہی بگ بیش کے لیے این او سی جاری ہو چکے ہیں۔