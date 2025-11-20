’صحت مند سمندر‘ : گوادر میں گہرے پانی میں نایاب ڈولفن کے جتھے کا مشاہدہ

پاکستان میں ڈولفن اور وہیل کی 27 اقسام پائی جاتی ہیں، ڈولفن کے جتھے بار بار نظر آنا سمندر کی بہتری کی نشاندہی ہے

آفتاب خان November 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ

بلوچستان کے ضلع گوادر کی ساحلی پٹی ویسٹ بے بوٹل کے قریب گہرے پانی میں نوزڈولفن کے جتھے کو دیکھا گیا ہے۔ 

ترجمان ڈبیلوڈبیلوایف کےمطابق منگل کو گوادر ویسٹ بے میں بوٹل نوز ڈولفن کے ایک بڑے جتھے کا مشاہدہ کیا گیا۔

یہ ڈولفن پاکستان کے ساحلی پانیوں میں عام طورپر پائی جاتی ہیں اور ان کے بڑے جتھے دریائے سندھ کے ڈیلٹا، چرنا آئی لینڈ، اوڑماڑہ، استولا آئی لینڈ اور گوادر کےعلاقے میں دیکھےجاتے ہیں۔

ڈبیلو ڈبیلو ایف کے مطابق پاکستان میں ڈولفن اور وہیل کی 27 اقسام پائی جاتی ہیں، ڈولفن کے جتھوں کو بار باردیکھنا سمندر کی بہتر صحت کی نشاندہی ہے۔

ڈبلیوڈبلیو ایف پاکستان نے ڈولفن اوروہیل کی متنوع انواع کی موجودگی کوخوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ  یہ شمالی بحیرہ عرب اس کا اہم مرکزہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے پر ادارے متحرک، 3 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی کی مصروف شاہراہ پر دکاندار کی ٹارگٹ کلنگ

Express News

کراچی کی مصروف شاہراہ پر دکاندار کی ٹارگٹ کلنگ

Express News

صدر مملکت آصف زرداری نے اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر سینٹ کو عہدے سے ہٹادیا

Express News

’صحت مند سمندر‘ : گوادر میں گہرے پانی میں نایاب ڈولفن کے جتھے کا مشاہدہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو