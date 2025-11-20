امریکا: چھ ماہ میں دوسری بار لاکھوں ڈالر جیتنے والا جوڑا

شادی شدہ جوڑا پہلی بار 10 لاکھ ڈالر جبکہ دوسری بار 30 لاکھ ڈالر کا انعام جیتا

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup

امریکا میں شادی شدہ جوڑے پر قسمت کی دیوی مہربان ہوگئی۔ جوڑے نے چھ مہیوں میں دوسری بار کروڑوں مالیت کی لاٹری جیت لی۔

امریکی ریاست نیو جرسی کی اوشیئن کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والے جوڑے نے 30 لاکھ ڈالر (8 کروڑ 46 لاکھ پاکستانی روپے) کا جیک پاٹ جیتا۔

شوہر (شناخت نہیں بتائی گئی) کا کہنا تھا کہ مہینے کے شروع میں انہوں نے کچھ ٹکٹ خریدے تھے۔ جب انہیں اسکریچ کیا تو ایسا لگا کہ اتنے کے انعام نکلیں گے جتنے کے ٹکٹ خریدے تھے۔

شوہر نے کہا کہ ٹکٹ کو اپنی اہلیہ کو دینے سے پہلے اسکریچ کرتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ بڑا انعام جیتنے والے ہیں۔

اہلیہ نے بتایا کہ انہوں نے ٹکٹ کو دیکھا سینے لگایا اور زور سے چلائیں۔

واضح رہے خوش قسمت جوڑا چھ ماہ پہلے بھی 10 لاکھ ڈالر (2 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی روپے) کی خطیر رقم لاٹری میں جیت چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

کھانے کا اہتمام نہیں ہوگا، معذرت قبول کریں، شادی کا دعوت نامہ وائرل

Express News

کیلیفورنیا کے ساحل میں پُراسرار بلبلوں کی حقیقت سامنے آگئی

Express News

امریکا: چھ ماہ میں دوسری بار لاکھوں ڈالر جیتنے والا جوڑا

Express News

الارم کی جگہ شیر، اب نیند خود بھاگ جائے گی

Express News

لال بیگ کا خوف، خاتون نے گھر ہی جلا ڈالا

Express News

جنوبی کوریا میں کافی چرانے والا طوطا گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو