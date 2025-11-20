اسلامک سالیڈیریٹی گیمز: ارشد ندیم اور یاسر سلطان کو کتنی انعامی رقم ملے گی؟

ارشد ندیم اور یاسر سلطان کے علاوہ پاکستان نے باکسنگ میں دو کانسی کے تمغے بھی جیتے ہیں

محمد یوسف انجم November 20, 2025
ریاض میں اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں پاکستانی جیولین اسٹارز نے شاندار کامیابیاں حاصل کرلیں۔

تفصیلات مطابق اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جبکہ یاسر سلطان نے سلور میڈل اپنے نام کیا۔

ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر 50 لاکھ روپے انعامی رقم ملےگی جبکہ یاسر سلطان کے حصے میں 30 لاکھ روپے آئیں گے۔

پاکستان اسپورٹس بورڈ  کے ڈائریکٹر جنرل یاسر پیرزادہ کی کاوشوں سے جولائی میں ایتھلیٹس کیش پرائز ایوارڈ  پالیسی میں ترمیم کرکے اس میں خاطر خواہ  اضافہ کیا گیا تھا۔

پی ایس بی کی 25 جولائی سے لاگو ہونے والی نئی انعامی پالیسی کے مطابق  اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے پر حکومت کی طرف سے 50 لاکھ روپے اور چاندی کا تمغہ لینے والے ایتھلیٹس کے لیے 30 لاکھ روپے انعام رکھا گیاہے۔

پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ریاض میں جاری اسلامک سالیڈیریٹی گیمز کےجیولین تھرو فائنل میں ایک بارپھر اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے 83.05 میٹر تھرو کرکے سونے کا تمغہ پاکستان کو دلوایا۔

یاسر سلطان نے 76.04 میٹر کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا۔

پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف سعید اور سیکرٹری خالد محمود کا کہناہے کہ ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی کامیابی پورے پاکستان کی جیت ہے، دونوں نے شاندار کارکردگی دکھاکر پاکستانی پرچم بلند کیاہے۔

ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے نائب صدر محمد اکرم ساہی اور صدر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن وجاہت حسین ساہی نے بھی ارشد ندیم اور یاسر سلطان کی کارکردگی کوسراہا ہے۔

ارشد ندیم اور یاسر سلطان کے علاوہ پاکستان نے باکسنگ میں دو کانسی کے تمغے بھی جیتے ہیں۔

قدرت اللہ نے 55 کلوگرام  اور فاطمہ زہرا نے  60کلوگرام ایونٹ میں کانسی کا تمغہ جیتاہے۔ ان دونوں کو 20،20 لاکھ روپے انعام دیا جائےگا۔

اس حوالے سے جلد ایک تقریب متوقع ہے جس میں میڈلسٹ ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
