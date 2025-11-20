کنٹینر نذر آتش کیس میں چئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سمیت 12 ملزمان بری

لانڈھی کے علاقے میں کنٹینر کو نذر آتش کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سنادیا گیا

کورٹ رپورٹر November 20, 2025
انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے کنٹینر نذر آتش کیس میں چئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سمیت 12 ملزمان کو بری کردیا۔

کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت نمبر 15 نے لانڈھی کے علاقے میں کنٹینر کو نذر آتش کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سنادیا۔

سماعت کے موقع پر چئیرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد اپنے وکلا جاوید چھتاری، فرح اعوان، خرم ایڈووکیٹس کے ہمراہ پیش ہوئے۔

عدالت نے آفاق احمد سمیت 12 ملزمان کو عدم ثبوت کی بناء پر  مقدمے سے بری کردیا۔ ملزمان میں آفاق احمد، محمد دانش، محمد یوسف عرف چانڈیو، محمد حضیفہ، خرم اختر،  سدان احمد، عرفان علی، عبد الحفیظ، عدنان، ماجد، اسد عرف بلا اور رئیس احمد قریشی شامل ہیں۔ مدعی مقدمہ دانش سمیت 3 گواہوں نے اپنی گواہی میں آفاق احمد و دیگر ملزمام کو شناخت کرنے سے انکار کردیا تھا۔

جاوید چھتاری اور خرم ایڈووکیٹس نے موقف دیا تھا کہ سیاسی بنیاد پر آفاق احمد کیخلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جو شواہد پیش کییے گئے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ملزمان موجود تھے۔

پولیس کے مطابق آفاق احمد و دیگر کیخلاف لانڈھی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
