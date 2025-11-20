ڈکیتی مزاحمت پرمعصوم بچے کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار

سچل پولیس نے ڈکیتی مزاحمت پرمعصوم بچے کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم کوگرفتارکرلیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سچل پولیس نےاہم کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی مزاحمت پرمعصوم بچےکوقتل کرنے والے مرکزی ملزم کوگرفتارکرلیا ہے۔
ایس ایچ او سچل امین کھوسہ کے مطابق 2 نومبرکو سچل تھانے کے علاقےسپرہائیوے سچل موڑبراق پمپ کےقریب گاؤں جانے والے مسافروں کو2 ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔
مسافروں کی جانب سے مزاحمت پر ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کردی جس کے نتیجے میں 12 سالہ حسنین ولد محمد قاسم جاں بحق جبکہ اس کا ماموں علی اکبرزخمی ہوا تھا۔
فائرنگ کےواقعے کے بعد ملزمان موقع پرسے فرارہوگئے تھے۔ سچل پولیس نے جدید اورتکنیکی بنیادوں پرکارروائی کرتے ہوئے واردات میں ملوث مرکزی ملزم محمد یاسین ولد لعل خان کوگرفتارکرلیا۔
گرفتار ملزم کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیرقانونی اسلحہ بھی برآمد کرلیا گیا، گرفتارملزم کے خلاف سندھ اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
دورانِ تفتیش ملزم نے مذکورہ واقعے سمیت درجنوں دیگر وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے،جن کی مزید تفصیلات حاصل کی جارہی ہیں۔