برسوں بعد میرا اور سعود کے اسکینڈل کا راز فاش

سعود اور میرا کو فلم کی شوٹنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، ہدایتکارہ سنگیتا کا انکشاف

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup

لالی ووڈ کے بڑے پردے کی جوڑی میرا اور سعود کا اسکینڈل سامنے آنے پر مداحوں حیران رہ گئے۔

پاکستانی فلم انڈسٹری کی سینئر اسٹار سنگیتا نے حال ہی میں ایک پروگرام میں مداحوں کو حیران کردینے والے انکشافات کیے۔ سنگیتا نہ صرف کامیاب اداکارہ رہ چکی ہیں بلکہ وہ ہدایتکارہ اور پروڈیوسر کے طور پر بھی اپنا لوہا منوا چکی ہیں اور آج بھی فلمیں بنانے کی لگن رکھتی ہیں۔

پروگرام کے دوران سنگیتا نے اپنی فلمی زندگی کے دلچسپ قصے سناتے ہوئے ایک راز فاش کیا، جو کئی برسوں سے میڈیا سے دور تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سعود اور میرا کے درمیان ایک وقت میں تعلق تھا، اور یہ واقعہ ان کی اپنی فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آیا۔

سنگیتا کہتی ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے سخت مزاج ہوتی تھیں، اور اسی دوران انہیں پتا چلا کہ سعود شوٹنگ پر نہیں آیا۔ جب وہ سعود کو لینے گئیں تو دیکھا کہ وہ میرا کے ساتھ ہیں۔ میرا نے کپڑوں کے ایک بنڈل کے نیچے چھپنے کی کوشش کی اور سعود کو کسی اور اداکارہ کے ساتھ کام کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔

سنگیتا نے پھر میرا کو تھپڑ مارا اور سعود کو شوٹنگ کے لیے لے آئیں تاکہ فلم مکمل ہوسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

علی ظفر اور علی حیدر کا شہرہ آفاق گانا 3.0 ورژن میں ریلیز کرنے کا فیصلہ

Express News

گووندا سے آخری سانس تک محبت کرتی رہوں گی، سنیتا آہوجا نے بے وفائی پر خاموشی توڑ دی

Express News

’گھر تک تو دوپٹہ اوڑھ لیتیں‘ عمرہ ادائیگی سے واپسی پر اداکارہ صبا فیصل پر تنقید

Express News

اقرار الحسن نے یوٹرن لے لیا

Express News

برسوں بعد میرا اور سعود کے اسکینڈل کا راز فاش

Express News

’’میرا دل یہ پکارے‘‘ کی مشہور لڑکی میٹرک میں تین بار فیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو