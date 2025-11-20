لالی ووڈ کے بڑے پردے کی جوڑی میرا اور سعود کا اسکینڈل سامنے آنے پر مداحوں حیران رہ گئے۔
پاکستانی فلم انڈسٹری کی سینئر اسٹار سنگیتا نے حال ہی میں ایک پروگرام میں مداحوں کو حیران کردینے والے انکشافات کیے۔ سنگیتا نہ صرف کامیاب اداکارہ رہ چکی ہیں بلکہ وہ ہدایتکارہ اور پروڈیوسر کے طور پر بھی اپنا لوہا منوا چکی ہیں اور آج بھی فلمیں بنانے کی لگن رکھتی ہیں۔
پروگرام کے دوران سنگیتا نے اپنی فلمی زندگی کے دلچسپ قصے سناتے ہوئے ایک راز فاش کیا، جو کئی برسوں سے میڈیا سے دور تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سعود اور میرا کے درمیان ایک وقت میں تعلق تھا، اور یہ واقعہ ان کی اپنی فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آیا۔
سنگیتا کہتی ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے سخت مزاج ہوتی تھیں، اور اسی دوران انہیں پتا چلا کہ سعود شوٹنگ پر نہیں آیا۔ جب وہ سعود کو لینے گئیں تو دیکھا کہ وہ میرا کے ساتھ ہیں۔ میرا نے کپڑوں کے ایک بنڈل کے نیچے چھپنے کی کوشش کی اور سعود کو کسی اور اداکارہ کے ساتھ کام کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔
سنگیتا نے پھر میرا کو تھپڑ مارا اور سعود کو شوٹنگ کے لیے لے آئیں تاکہ فلم مکمل ہوسکے۔