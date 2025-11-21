سری لنکن کرکٹ تنزلی کا شکار ہے؟ قائم مقام کپتان کی وضاحت

زمبابوے اور پاکستان کو آئندہ میچز میں ہرانے کی کوشش کریں گے، داسن شناکا

اسپورٹس ڈیسک November 21, 2025
سری لنکن ٹیم کے قائم مقام کپتان داسن شناکا نے کہا ہے سری لنکن کرکٹ تنزلی کا شکار نہیں ہے حال ہی میں زمبابوے کو شکست دے چکے ہیں۔

راولپنڈی میں سہ ملکی سیریز کے کھیلے جانے والے دوسرے میچ میں زمبابوے کے خلاف شکست کے بعد داسن شناکا کا کہنا تھا کہ زمبابوے اور پاکستان کو آئندہ میچز میں ہرانے کی کوشش کریں گے۔

داسن شناکا کا کہنا تھاکہ زمبابوے کے بولرز تعریف کے مستحق ہیں۔ کم تبدیلیوں نے زمبابوے کو تجربہ دیا۔ زمبابوے کے کھلاڑی مسلسل لیگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ سری لنکن کرکٹ تنزلی کا شکار نہیں ہے۔ ٹی ٹوئنٹی میں دلچسپ پرفارمنسز ہوتی رہتی ہیں۔

داسن شناکا نے کہا کہ ہسارنگا سے بہتر بولنگ کی امید ہے۔ سہ مکی سیریز میں دیگر کھلاڑیوں کو بھی موقع دیں گے۔

انہوں نے کہا کہ مستقل کپتان چارتھ اسالنکا کی عدم موجودگی دباؤ کا باعث نہیں ہے، ماضی میں بھی کپتانی کی ہے، اب بھی اسالانکا کی واپسی تک کپتانی کی ذمہ داری انجوائے کروں گا۔

 
دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

