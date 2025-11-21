بنگلادیش اور آئرلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دوران زلزلہ، ویڈیو وائرل

بنگلادیش اور آئرلینڈ کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے دوران زلزلے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
کرک انفو کے مطابق شیر بنگلا نیشنل اسٹیڈیم میں بنگلادیش اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلا جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ تیسری صبح 5.5 شدت کے زلزلے کے باعث کچھ دیر کے لیے میچ روکنا پڑا۔
کھلاڑی اور میچ آفیشلز مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بج کر 38 منٹ پر 56ویں اوور کے دوران تقریباً تین منٹ تک پچ کے قریب جمع رہے۔
ٹیمیں اور ان کے اسٹاف سمیت عملے کے دیگر افراد اسٹیڈیم کے اندر آگئے جبکہ بہت سے شائقین باہر چلے گئے، جن میں پانچ منزلہ میڈیا سینٹر میں موجود لوگ بھی شامل تھے۔
کچھ دیر بعد کھیل دوبارہ شروع ہوگیا تاہم بلڈنگ سے باہر آنے والے لوگوں نے خوف کے باعث اپنی نشستوں پر واپس جانے میں مزید وقت لیا۔
واضح رہے کہ بنگلادیشی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں لٹن داس (128) اور مشفق الرحیم (106) کی سنچریز کی بدولت 476 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔
آئرش ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 252 رنز بنالیے ہیں۔