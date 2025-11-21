دبئی ایئر شو میں تباہ ہونے والے بھارتی طیارے کی قیمت جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

تیجس طیارے بھارتی ساختہ ہیں اور اس منصوبے کی بنیاد سنہ 1983 میں رکھی گئی تھی

ویب ڈیسک November 21, 2025
facebook whatsup
بھارتی لڑاکا طیارہ تیجس دبئی ایئر شو کے دوران تباہ ہوگیا

دبئی ایئر شو میں انڈین لڑاکا طیارہ ’تیجس‘ گر کر تباہ ہونے کے واقعے میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہوگیا۔

مودی سرکار کی بڑھکیں ایک بار پھر بھارتی فوج کے لیے نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصان کا باعث بھی بن گئیں جب کہ عالمی سطح پر سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔

بھارتی فضائیہ کے تیجس لڑاکا طیارے میں اس وقت آگ بھڑک اُٹھی تھی جب وہ فضا میں کرتب دکھا رہا تھا۔ طیارہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہوگیا اور جل کر خاکستر ہوگیا۔

خیال رہے کہ 'تیجس' بھارت کا پہلا مکمل طور پر دیسی ساختہ لڑاکا طیارہ ہے۔ ایک انجن والے طیارے کے 50 فیصد سے زیادہ حصے بھارت ہی میں تیار کیے جاتے ہیں۔

تیجس طیارے کی بھارت میں تیاری بھی نااہلی اور غفلت پر مبنی ایک دلچسپ کہانی ہے اور بارہا تیاری مکمل ہونے کے دعوے بھی کیے گئے جو ہمیشہ غلط ثابت ہوئے۔

یہ پراجیکٹ پیشہ ورانہ مہارت اور درکار قابلیت کے نہ ہونے کے باعث مدتوں تاخیر کا شکار رہا یہاں تک کہ بھارتی فضائیہ نے پرانے طیارے استعمال کرنے سے انکار کردیا تھا۔

جیسے تیسے تیجس طیارہ تیار تو ہوگیا اور گزشتہ برس بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں شامل بھی ہوا لیکن آج دبئی ایئر شو میں خزاں رسیدہ پتے کی طرح جھڑ کر زمین بوس ہوگیا۔

بھارتی فضائیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وزن میں ہلکے اس طیارے میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا ریڈار نصب ہے اور انجن پاور بھی شاندار ہے۔

مودی سرکار کے دعوؤں کے بقول یہ طیارہ آٹھ سے نو ٹن وزن لے جا سکتا ہے اور 52 ہزار فٹ کی بلندی پر بھی آواز کی رفتار سے 1.8 گنا تک تیزی سے سفر کرسکتا ہے۔

بھارتی وزارت دفاع کے بقول 83 تیجس طیاروں کی کھیپ کی مجموعی مالیت 45،696 کروڑ بھارتی روپے ہے یعنی تیجس مارک 1 اے لڑاکا طیارے کی لاگت قریب 550 کروڑ روپے ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ تیجس طیارہ سخوئی 30 ایم کے آئی لڑاکا طیارے سے 120 کروڑ روپے زیادہ ہے۔

بھارت کے ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل منموہن بہادر نے بتایا کہ تیجس طیارے کے اس منصوبے کی بنیاد سنہ 1983 میں رکھی گئی تھی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں افغان شہری نے 12 سالہ بچی کیساتھ جنسی زیادتی کا اعتراف کرلیا

Express News

امریکا؛ بیٹی کے 14 سالہ دوست کیساتھ جنسی تعلق پر خاتون کو 26 سال قید

Express News

دبئی ائیر شو میں انڈین ایئرفورس کا طیارہ تباہ؛ بھارتی ایروناٹکس کمپنی کے شیئرز گر گئے

Express News

نئی دہلی کی وزیراعلیٰ پر حملہ کیوں کیا؟ ملزم نے حیران کن وجہ بتادی

Express News

مودی جی اپنے پائلٹس پر رحم کریں؛ بھارتی فوجی طیاروں کے تباہ ہونے کی بھیانک تاریخ

Express News

بھارتی فضائیہ کے منع کرنے کے باوجود تیجس طیارہ دبئی ایئر شو میں لایا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو