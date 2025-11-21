نئی دہلی کی وزیراعلیٰ پر حملہ کیوں کیا؟ ملزم نے حیران کن وجہ بتادی

دہلی پولیس نے سیشن عدالت میں چارج شیٹ جمع کرادی ہے، جس پر الزامات کی تفصیل دی گئی ہے

ویب ڈیسک November 21, 2025
facebook whatsup
فوٹو: انڈین میڈیا
نیو دہلی:

بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ کرنے والے ملزم نے انوکھی وجہ بیان کردی۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیراعلیٰ نئی دہلی ریکھا گپتا پر حملہ کرنے والے ملزم راجیش خمجی نے پولیس کو بیان میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا، جس میں ایک کتا بھگوان کی مورتی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ دہلی میں موجود کتے پریشانی کا شکار ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ تس ہزار کی سیشن عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج ایکتا گوبا من اس کیس کی سماعت 22 نومبر کو کریں گے جہاں پولیس نے ملزم کی چارج شیٹ جمع کرا دی ہے۔

چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزم راجیش خمجی نے فیس بک میں کئی ویڈیوز دیکھیں جہاں لوگ احتجاج کر رہے تھے اور وہ آوارہ کتوں سے متعلق مسائل کا الزام وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پر عائد کر رہے تھے۔

پولیس نے انکشاف کیا کہ راجیش خمجی نے رواں برس مئی میں بندروں کے مسئلے پر ایودھیا میں بھوک ہڑتال بھی کی تھی اور دہلی پولیس نے 18 اکتوبر 2025 کو 400 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جمع کرادی تھی۔

دہلی پولیس نے ملزم راجیش اور شریک ملزم تحسین سید پر بھارتیا نیایاسنہیتا کی مختلف دفعات کے تحت فرد جرم عائد کی ہے، جس میں قتل، کار سرکار میں مداخلت اور جرم کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ راجیش خمجی پر فرد جرم ان کے وزیراعلیٰ ریکھا گپتا کے سپریم کورٹ کی جانب سے آوارہ کتوں سے متعلق دیے گئے فیصلے پر مؤقف پر غصے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ 11 اگست کو سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، جس کو وزیراعلیٰ ریکھا گپتا کی حمایت حاصل تھی۔

پولیس نے الزام عائد کیا کہ راجیش خمجی وزیراعلیٰ کی حمایت پر ناراض تھے اور 20 اگست کو عوامی سماعت کے دوران انہوں نے وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں افغان شہری نے 12 سالہ بچی کیساتھ جنسی زیادتی کا اعتراف کرلیا

Express News

امریکا؛ بیٹی کے 14 سالہ دوست کیساتھ جنسی تعلق پر خاتون کو 26 سال قید

Express News

دبئی ائیر شو میں انڈین ایئرفورس کا طیارہ تباہ؛ بھارتی ایروناٹکس کمپنی کے شیئرز گر گئے

Express News

نئی دہلی کی وزیراعلیٰ پر حملہ کیوں کیا؟ ملزم نے حیران کن وجہ بتادی

Express News

مودی جی اپنے پائلٹس پر رحم کریں؛ بھارتی فوجی طیاروں کے تباہ ہونے کی بھیانک تاریخ

Express News

بھارتی فضائیہ کے منع کرنے کے باوجود تیجس طیارہ دبئی ایئر شو میں لایا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو