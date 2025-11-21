برطانیہ میں افغان شہری نے 12 سالہ بچی کیساتھ جنسی زیادتی کا اعتراف کرلیا

افغان شہری کے شریک جرم نے الزام قبول کرنے سے انکار کیا

November 21, 2025
برطانیہ میں دو افغان شہریوں کو 12 سالہ بچی کیساتھ جنسی زیادتی پر گرفتار کرلیا گیا

برطانیہ کی ایک عدالت میں افغان نژاد شہری 23 سالہ احمد ملاخیل نے 12 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کا اعتراف کرلیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق احمد ملاخیل نے اس سے قبل اپنے جرم سے انکار کرتے ہوئے ان الزامات کو جھوٹ قرار دیا تھا۔

تاہم اب ملزم نے واروک کراؤن کورٹ میں اپنے سنگین جرم کا اعتراف کرلیا لیکن ایک بچے کو اغوا کرنے اور 13 سال سے کم عمر کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کے دو الزامات سے انکار کیا۔

احمد خلیل ملا کو اس کے ساتھی محمد کبیر کے ساتھ پیش کیا گیا تھا جس نے ان تینوں الزامات کو ماننے سے انکار کردیا۔

جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کردی اور اب اگلی سماعت 26 جنوری کو ہوگی۔ دونوں نے یہ جرم 22 جولائی کو کیے تھے۔

ان پر 26 جنوری کو مقدمے کی باقاعدہ سماعت ہونی ہے جب کہ اس قبل 12 دسمبر کو بھی شناخت اور دیگر ضروری کارروائی کے لیے لایا جائے گا۔

 
