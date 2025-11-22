رات کو پستے کھانے کے حیران کن فوائد

یہ تحقیق جرنل کرنٹ ڈیویلپمنٹس اِن نیوٹریشن میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک November 22, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پستے کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوتِ مدافعت میں بہتری کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہےبالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھایا جائے۔

امریکا میں ہونے والی ایک تحقیق (جس میں 51 بالغ افراد شامل تھے) یہ بات سامنے آئی کہ رات کے وقت پستےکھانا آنتوں کے بیکٹیریا کو مثبت انداز میں متاثر کرتا ہے۔تاہم، یہ اثر صرف پری ڈائیبیٹیز کے شکار افراد میں دیکھا گیا۔

جرنل کرنٹ ڈیویلپمنٹس اِن نیوٹریشن میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ اگر رات کو ٹوسٹ جیسے کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کی جگہ پستے کھائے جائیں تو آنتوں کے مائیکروبائیوم (یعنی آنتوں میں بسنے والے جرثوموں کی دنیا)کو صحت مند سمت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

مزید برآں، 2023 میں جرنل فوڈز میں شائع ہونے والی ایک اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ پستے، دیگر خشک میواجات کے مقابلے میں  آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔

پستوں کی غذائی اہمیت کے ایسے ٹھوس شواہد کے بعد ماہرین اسے رات کے اسنیک کے طور پر ایک بہترین انتخاب قرار دے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

سردی میں مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟

Express News

کچن میں موجود یہ مسالہ خطرناک قلبی بیماری سے بچا سکتا ہے!

Express News

بھگوئے انجیر کے فائدے

Express News

پھلیاں پکانے سے پہلے پانی میں بھگونا ضروری ؟

Express News

ایچ پی وی کی ویکسین خواتین کو بعد کی زندگی میں کن مسائل سے بچا سکتی ہے؟

Express News

پودوں پر مبنی خوراک دل کی صحت کیلئے ایک مؤثر حل بن سکتی ہے، تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو