اسلام آباد:
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کیا ہے کہ ضمنی انتخابات 2025 کے سلسلے میں انتخابی مہم چلانے کی مقررہ مدت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، جس کے بعد کسی بھی امیدوار یا سیاسی جماعت کو مہم جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
الیکشن ایکٹ سیکشن 182 کے تحت انتخابی مہم کی مدت مکمل ہونے کے بعد جلسے، ریلیاں اور تشہیری مواد کی تقسیم سمیت کسی بھی قسم کی مہم چلانا قانوناً ممنوع ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق اگر کسی امیدوار یا جماعت نے رات 12 بجے کے بعد انتخابی سرگرمی جاری رکھی تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔