ڈیجیٹل میڈیا ذرائع ابلاغ  کا تیزترین فورم بن چکا ہے، عطا تارڑ

جنریشن زی کو میڈیا لٹریسی اور درست معلومات کی تعلیم دینا وقت کی ضرورت ہے

عامر الیاس رانا November 22, 2025
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ڈی8 ممالک ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں جس کا مقصد دنیا میں اسلاموفوبیا سے متعلق جھوٹی خبروں اور غلط معلومات کا سدباب کرنا ہے ۔

ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے بتایا آئی ایم ایف کی رپورٹ حکومتِ پاکستان نے خود جاری کی مگر میڈیا کے بعض حلقے اس کے صرف ایک حصے کو بنیاد بنا کر غیر ضروری شور مچا رہے ہیں، مکمل رپورٹ کا جائزہ مختلف صورتحال پیش کرتا ہے، ایف بی آر میں اب  نہ سفارش چل سکتی ہے اور نہ کوئی مافیا سرگرم ہے۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کو بانی پی ٹی آئی سے نہ ملنے کے سوال پر انہوں نے کہا مجرم کو پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا، ملاقات پر جیل مینول کے تحت عمل ہو رہا ہے۔

عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا ڈیجیٹل میڈیا ذرائع ابلاغ  کا تیز ترین فورم بن چکا ہے، حکومت بروقت اور موثر ابلاغ کے لئے قومی نشریاتی اداروں کو مضبوط بنا رہی ہے، جنریشن زی کو میڈیا لٹریسی اور درست معلومات کی تعلیم دینا وقت کی ضرورت ہے۔

آذربائیجانی صدر کے معاون حکمت حاجیوف نے کہا ہمارے درمیان بہترین تعاون جاری ہے، پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کو اعلیٰ چاول برآمد کیا جا رہا ہے جس کی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔
