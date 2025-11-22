فیروز خان نے اپنی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیے جانے پر خاموشی توڑ دی

فیروز خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں لوگوں کی جانب سے ان کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیے جانے کے بارے میں بات کی۔

فیروز خان ایک ورسٹائل اور باصلاحیت پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلمی اداکار ہیں جنہوں نے اپنے ڈرامہ سیریل خانی کی کامیابی کے بعد بے پناہ اسٹارڈم حاصل کیا۔

تاہم فیروز خان کی ذاتی زندگی اور طلاق اس وقت بڑی سرخیاں بنیں جب ان کی سابقہ ​​بیوی نے ان پر بدسلوکی کا الزام لگایا۔ اگرچہ اب وہ ڈاکٹر زینب کے ساتھ شادی کے بندھن میں منسلک ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی ان کی سابق اہلیہ کی پوسٹس کی وجہ سے آج بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔

حال ہی میں فیروز خان ایک نجی شو میں نظر آئے جس کی میزبانی احمد رندھاوا کر رہے تھے۔ اس انٹرویو کا ایک ٹیزر شیئر کیا گیا جس میں فیروز خان نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے نشانہ بننے کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح ان کی والدہ کی دعاؤں نے انہیں مشکل وقت میں مضبوط رکھا۔

انہوں نے تناؤ اور سوشل میڈیا پر مسلسل نفرتوں کی وجہ سے اپنے قریب المرگ کے تجربات کے بارے میں بھی بات کی۔

اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر شدید نشانہ بنایا گیا، ایک دن میں گر گیا اور موت کے منہ میں جا پہنچا، ایک دن میں اپنے ٹوائلٹ گیا اور میں نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اپنے بچوں کو بہت یاد کر رہا تھا کیونکہ مجھے ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔

انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اداکاری چھوڑ دوں گا، عدالت میں جا کر کپڑے بیچنا شروع کر دوں گا۔ مجھے متعدد الزامات کا سامنا کرنا پڑا لیکن میری والدہ کی دعاؤں نے میرے لیے کام کیا اور مجھے ہوش آیا۔
