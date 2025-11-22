ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026: پاک بھارت ٹاکرا کب ہوگا، تاریخ سامنے آگئی

ہر گروپ سے ٹاپ 2 ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے میں رسائی حاصل کریں گی جس میں سے ٹاپ 4 ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی

اسپورٹس ڈیسک November 22, 2025
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں پاک بھارت ٹاکرے کی ممکنہ تاریخ سامنے آگئی۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایشیا کپ 2025 میں ہونے والے تنازع کے باوجود ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے۔

روایتی حریف ممکنہ طور پر 15 فروری کو کولمبو میں مدمقابل آئیں گے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں 20 ٹیموں کو پانچ پانچ کے چار مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

گروپ ون:

پاکستان، بھارت، امریکا، نمیبیا، نیدرلینڈز

گروپ ٹو:

بنگلادیش، اٹلی، انگلینڈ، نیپال، ویسٹ انڈیز

گروپ تھری:

آسٹریلیا، آئرلینڈ، عمان، سری لنکا، زمبابوے

گروپ فور:

افغانستان، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقا، یو اے ای

رپورٹس کے مطابق ہر گروپ سے ٹاپ 2 ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے میں رسائی حاصل کریں گی جس میں سے ٹاپ فور ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی۔
