بنو میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 8 دہشتگرد ہلاک ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 21 نومبر کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع بنوں میں بھارتی پراکسی فتنتہ الخوارج کے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔
ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آپریشن کے دوران فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ال خوارج کے 8 دہشتگرد واصلِ جہنم کر دیے گئے۔
بیان میں کہا گیا کہ مارے گئے دہشتگردوں سے اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد ہوا، دہشتگرد سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں پر متعدد حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔
بیان میں کہا گیا کہ کارروائی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مضبوط تعاون اور انٹیلی جنس پر مبنی آپریشنز کی تیز رفتار مہم کا واضح ثبوت ہے، ان مربوط سیکیورٹی اقدامات کا مقصد خوارج کے نیٹ ورک کو توڑنا، ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنا اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق خطے میں قیامِ امن کے لیے کئے گئے آپریشنز نمایاں نتائج دے رہے ہیں، جبکہ مزید کامیابیوں کے لیے کوششیں مسلسل جاری رہیں گی، علاقے میں کلئیرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے، تاکہ کسی بھی بھارتی سرپرستی یافتہ دہشتگرد کو فرار ہونے یا دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ مل سکے۔
’عزمِ استحکام‘ کے ویژن کے تحت، جو نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے بعد فیڈرل ایپکس کمیٹی نے جاری کیا، سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسدادِ دہشتگردی کی فیصلہ کن مہم بھرپور رفتار سے جاری رہے گی، اور پاکستان سے بیرونی سرپرستی یافتہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ضلع بنوں میں فتنتہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔
وزیراعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے پر عزم ہیں۔