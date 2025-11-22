سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں مشترکہ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 8 دہشتگرد ہلاک

بنوں میں فتنۃ الخوارج کے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک November 22, 2025
facebook whatsup

بنو میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 8 دہشتگرد ہلاک ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 21 نومبر کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع بنوں میں بھارتی پراکسی فتنتہ الخوارج کے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔

ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ آپریشن کے دوران فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا،  شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ال خوارج کے 8 دہشتگرد واصلِ جہنم کر دیے گئے۔

بیان میں کہا گیا کہ مارے گئے دہشتگردوں سے اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد ہوا، دہشتگرد سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں پر متعدد حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔

بیان میں کہا گیا کہ کارروائی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مضبوط تعاون اور انٹیلی جنس پر مبنی آپریشنز کی تیز رفتار مہم کا واضح ثبوت ہے، ان مربوط سیکیورٹی اقدامات کا مقصد خوارج کے نیٹ ورک کو توڑنا، ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنا اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق خطے میں قیامِ امن کے لیے کئے گئے آپریشنز نمایاں نتائج دے رہے ہیں، جبکہ مزید کامیابیوں کے لیے کوششیں مسلسل جاری رہیں گی، علاقے میں کلئیرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے،  تاکہ کسی بھی بھارتی سرپرستی یافتہ دہشتگرد کو فرار ہونے یا دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ مل سکے۔

’عزمِ استحکام‘ کے ویژن کے تحت، جو نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے بعد فیڈرل ایپکس کمیٹی نے جاری کیا، سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسدادِ دہشتگردی کی فیصلہ کن مہم بھرپور رفتار سے جاری رہے گی، اور پاکستان سے بیرونی سرپرستی یافتہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔

وزیراعظم شہباز شریف نے  ضلع بنوں میں فتنتہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ  پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے پر عزم ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

بھارتی اداکار نے جذباتی پوسٹ کر کے اچانک سوشل میڈیا کو خیرباد کہہ دیا

 Nov 22, 2025 10:53 PM |
چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

چائلڈ اسٹار عریشہ رضی نے شوہر اور بیٹے کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 22, 2025 10:30 PM |
ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

ماہیکا شرما نے ہارڈک پانڈیا سے منگنی اور حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی

 Nov 22, 2025 09:26 PM |

متعلقہ

Express News

مہنگا یونیفارم اور اسٹیشنری، 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

Express News

پشاور میں ہوائی فائرنگ، دولھا نے حوالات کی سیر کر لی

Express News

نجکاری کا مبینہ خوف، پی آئی اے کا ایک اور ملازم کینیڈا میں غائب

Express News

سیکیورٹی فورسز کی خیبرپختونخوا میں دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک

Express News

راہ چلتی خواتین کو چھیڑ کر فرار ہونے والا بائیک سوار ویڈیو وائرل ہونے پر گرفتار

Express News

دشمن مرے تے خوشی نہ کرئیے سجناں وی مر جانا، طیارہ حادثے پر آفریدی کا ردعمل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو