اداکار جوڑے نے بیٹی کو اسکول کم عمری میں اسکول نہ بھیجنے کی وجہ بتادی

فن لینڈ اور امریکا میں بھی اسی عمر میں بھیجا جاتا ہے، جوڑے کی گفتگو

ویب ڈیسک November 22, 2025
فوٹو فائل

اداکارہ زارا نور عباس اور اُن کے شوہر اسد صدیقی نے کم عمر بچوں کو اسکول بھیجنے کی مخالفت کردی۔

زارا نور عباس کے ساتھ گفتگو میں اسد صدیقی نے کہا کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی صحیح عمر 7 سال ہے اور اس سے پہلے کسی کو بھی اسکول بھیجنا زیادتی ہے۔

اسد اور زارا نے اپنی بچی کو اسکول نہ بھیجنے کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو جلدی اسکول بھیجنا بری چوائس ہے۔

اسد صدیقی نے کہا کہ آجکل کے اسکول تو ویسے بھی تعلیم سے زیادہ کاروبار کیوجہ سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ میں بھی بچے کو اسکول بھیجنے کی عمر 7 سال ہے جبکہ یہی اسلامی تعلیمات بھی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ جب گھر میں رہتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اور عادتیں سیکھ لیتا ہے۔

جوڑے کے اس خیال سے سیکڑوں صارفین نے اتفاق کیا جبکہ کچھ نے اختلاف بھی کیا ہے۔

واضح رہے کہ اداکار جوڑے کے ہاں مارچ 2024 میں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے نور جہاں رکھا ہے۔
