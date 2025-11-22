اداکار محسن عباس حیدر نے مردوں کے ساتھ ہونے والی امتیازی سلوک پر آواز اٹھا دی

تمھیں کوئی تحفہ ملا، کسی نے پیغام بھیجا، کسی کو مرد کی پرواہ نہیں، اداکار کا پیغام

ویب ڈیسک November 22, 2025
پاکستانی اداکار و گلوکار محسن عباس حیدر نے مردوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک پر آواز اٹھا دی۔

تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں مردوں کا عالمی دن ایک بار پھر 19 نومبر کو خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔

عام طور پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا پر پوسٹوں، واٹس ایپ پیغامات کی بھرمار جبکہ اس حوالے سے پروگرام ہوتے اور صنف نازک کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔

اس کے عوض مردوں کے دن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر نہ کوئی شور شرابہ اور نہ ہی ٹی وی پروگرام یا کوئی اور گہما گہمی نظر آتی ہے۔

ایسے میں دو روز گزرنے کے بعد اداکار محسن عباس حیدر نے تمام مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک سوال کیا اور پوچھا کہ ’کیا آپ کو بیوی، بہن یا گرل فرینڈ نے مردوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام بھیجا‘۔

انہوں نے سوال کیا کہ ’کیا آپ کو کسی نے اس دن کی مناسبت سے تحفہ دیا؟‘۔ پھر محسن عباس حیدر نے آخری میں لکھا کہ کسی کو بھی مرد کی پرواہ نہیں ہے۔
